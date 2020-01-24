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Песков объяснил предложение Путина устроить встречу лидеров «пятерки» СБ ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин предложил собраться лидерам Китая, США, Великобритании и Франции, поскольку эти страны являются «отцами-основателями» Совета Безопасности ООН. Об этом в пятницу, 24 января, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У нас с вами есть единственный универсальный не совсем идеальный, но единственный, единственная универсальная платформа — это ООН. И единственный механизм — СБ ООН. Речь идет об отцах-основателях, как говорится», — подчеркнул Песков.

Также он отметил, что Путин адресовал свой призыв именно для руководителей пятерки, и участие всех чрезвычайно важно, чтобы найти ответы на актуальные международные проблемы, поскольку Россия в одиночку их решить не может.

Накануне на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле Путин призвал пятерку основателей ООН провести встречу и заняться поиском коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы.

По словам российского лидера, именно эти страны несут особую ответственность за сохранение цивилизации, поэтому должны сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир.

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