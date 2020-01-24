Спортшкола в Нижнем Тагиле выплатит матери 2 млн рублей за гибель ребенка

Жительница Нижнего Тагила отсудила у Детско-юношеской спортивной школы «Спутник» 2 млн рублей за гибель своего сына. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Было установлено, что в октябре 2017 года во время тренировки в бассейне утонул семилетний мальчик. Тренер спортшколы «Спутник» дала подопечным задание и, не дождавшись его выполнения, дала следующую установку. Один из детей в это время остался без присмотра и начал тонуть. Ребенок провел под водой долгое время, прежде чем его вытащили.

Фельдшер «Уралвагонзавода» попытался оказать первую помощь, но реанимировать мальчика не удалось, он погиб, пишет ТагилСити.ру.

В октябре 2018 года тренера признали виновным в смерти воспитанника. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на два года.

Мать погибшего ребенка подала иск о взыскании морального вреда. Джержинский районный суд Нижнего Тагила исковые требования удовлетворил в полном объеме и обязал спортшколу выплатить женщине 2 млн рублей. «Спутник» обжаловал решение, но судебная коллегия оставила решение без изменения.