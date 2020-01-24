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В Кремле прокомментировали отсутствие контактов Путина и Зеленского в Израиле

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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У президента России Владимира Путина не было планов возможного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Израиле. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что говорить о том, что встреча двух лидеров планировалась, неверно: речь шла о том, что они будут присутствовать на одном и том же мероприятии и, возможно, смогут переговорить. Для переговоров «на ногах» обычно не готовится какая-либо повестка, пояснил он.

«Но, к сожалению, им не удалось побывать на одном мероприятии вчера», — подчеркнул Песков.

23 января Путин побывал на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле. Планировалось, что там же будет присутствовать и Зеленский, но уже в день мероприятия он сообщил об отказе от визита. Украинский лидер объяснил это тем, что из-за дефицита мест на форум не смогли попасть многие из тех, кто пережил холокост, и было принято решение передать места украинской делегации «этим мужественным, уникальным людям».

Днем ранее в офисе Зеленского заявили, что его встреча с Путиным не планируется, но если она состоится, украинский президент планирует обсудить вопросы нового обмена удерживаемыми лицами.

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