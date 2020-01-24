Книгу написали о реках и озерах Ульяновской области

В Ульяновской области выпустили книгу о местных водоемах. Ее авторы — ведущие специалисты, сотрудники профильных кафедр УлГПУ и УлГУ.

В книге, которая называется «Реки и озера Ульяновской области», содержатся итоги многолетних исследований водоемов, растительности и животного мира, информация об их экологическом состоянии.

Кроме того, как пишет 1ul.ru, книга важна и как пособие для будущих экологов и биологов. Она содержит оригинальные иллюстрации и описания водных достопримечательностей региона и их особенностей.

По словам министра природы и цикличной экономики области Дмитрия Федорова, многие природные объекты, о которых рассказывается в книге, являются заказниками или памятниками природы.

Материалы собирали восемь лет. Для этого ученые обследовали острова на Волге, проводили экспедиции в районе 25 озер и шести самых крупных рек Ульяновской области.