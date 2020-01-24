Румыния потребовала объяснений слов Зеленского об «оккупации Буковины»

МИД Румынии потребовал объяснений от властей Украины после слов президента этой страны Владимира Зеленского о том, что румыны якобы оккупировали Северную Буковину. Об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идет об обращении Зеленского к гражданам по случаю Дня соборности Украины, в котором он упомянул события столетней давности. В румынском МИДе заявили, что «выражают удивление» сказанным украинским лидером и «подчеркивают необходимость правильного понимания истории».

Посол Украины в Бухаресте Александр Банков на своей странице в Facebook объяснил, что произошло недопонимание из-за некорректного перевода речи, опубликованного на сайте президента Украины. Так, во фразе «большую территорию Галичины заняли польские войска, Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии» слово «заняли» было переведено как occupied, то есть оккупировали.

«Конечно, это официальный перевод, но который всё еще остается только переводом и не изменяет исходный текст. Те, кто хотят, могут легко проверить оригинальное видео», — написал Банков.

Он добавил, что Зеленский лишь «сослался на известные исторические события 1918–1919 годов», чтобы «продемонстрировать необходимость национального единства» украинцев. На данный момент перевод уже исправили.

Накануне, 23 января, Зеленский оказался в центре скандала в Израиле. Сначала в мемориальном комплексе «Яд Вашем» раскритиковали его отказ от участия во Всемирном форуме памяти жертв холокоста, а после израильские СМИ назвали выступление украинского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе провалом. Так, телеканал Arutz 7 заявил, что Зеленский «не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком».