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Число ДТП с участием детей сократилось в Калужской области

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Госавтоинспекция зарегистрировала 158 дорожных аварий с участием детей в возрасте до 16 лет в Калужской области за 2019 год. Число ДТП сократилось на 8,1%.

Согласно данным ГИБДД, жертвами ДТП стали семь несовершеннолетних. Это меньше, чем в 2019 году. Однако число травмированных выросло на 3,2% по сравнению с 2019 годом и составило 194 человека. Об этом сообщает газета «Весть».

Известно, что каждый второй пострадавший ребенок был пассажиром автомобиля.

В Госавтоинспекции уточнили, что значительное влияние на статистику оказало ДТП на автодороге Вязьма–Калуга, которое произошло в феврале 2019 года. В автобусе ехала группа детского танцевального коллектива из Смоленской области. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате погибли семь человек, четверо из них несовершеннолетние. 24 человека, в том числе дети, доставлены в больницу.

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