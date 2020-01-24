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Более сотни камер видеонаблюдения установят в Удмуртии

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В Удмуртской Республике начали устанавливать 115 поворотных и фиксированных камер видеонаблюдения. В этом году власти закупят еще 25 комплексов фото- и видеофиксации.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, камеры появятся в местах массового скопления людей в Ижевске, Глазове, Можге, Камбарском и Увинском районах. Пуско-наладочные работы планируют завершить к концу I квартала 2020 года, пишет ИА «Сусанин».

В целях безопасности дорожного движения власти также приобретут 25 комплексов фото- и видеофиксации. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» планируется установить освещение на четырех участках региональных трасс.

Кроме того, 67 млн рублей направят из регионального бюджета на дальнейшее проектирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и Системы-112.

В октябре прошлого года сообщалось, что жительница Москвы Алена Попова обратилась в суд с требованием признать использование городской системы видеонаблюдения незаконным. По мнению истицы, применение системы распознавания лиц нарушает конституционные права россиян. Глава столичной коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов назвал иск бесперспективным.

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