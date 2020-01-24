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Ухудшение погодных условий прогнозируют в Томской области

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В Томской области синоптики прогнозируют метели и порывистый ветер в течение двух дней. МЧС предупреждает местных жителей о возможных чрезвычайных происшествиях.

По данным специалистов, с 25 по 27 января в регионе ожидается снегопад. Ветер усилится до 15–18 м/с, в воскресенье — до 22 м/с. На дорогах ухудшится видимость, при этом возможно образование снежных заносов. Об этом сообщает РИА «Томск».

Из-за ухудшения погоды в регионе возможны аварии на объектах энергетики, а также нарушения в работе транспорта. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и обгонов.

Ранее в Гидрометцентре озвучили прогноз на февраль. Специалисты считают, что в европейской части России похолодает до минус 10 градусов. При этом особо сильных морозов синоптики не ожидают.

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