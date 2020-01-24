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Две женщины погибли на пожаре в Казани

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В Московском районе Казани произошел пожар в многоквартирном доме на улице Лесной, 2. Спасатели вынесли из горящей квартиры двух женщин, но спасти их не удалось.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, информация о возгорании поступила 24 января в 7:51. Пожар удалось ликвидировать в 8:10, как выяснилось в квартире на втором этаже, горели вещи на площади 5 кв. м, пишет InKazan.ru.

Сотрудники МЧС вынесли из квартиры двух женщин в бессознательном состоянии и передали их медикам. В 8:32 после реанимационных действий обе пострадавшие скончались. Их личности и причина возгорания устанавливаются.

23 января сообщалось, что в Красноярском крае проводится проверка по факту гибели 25-летних супругов и их годовалого ребенка. Тела погибших обнаружили пожарные при ликвидации возгорания.

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