Рекорд по сбору тепличных овощей установлен в Липецкой области

В Липецкой области установлен очередной рекорд по сбору тепличных овощей. В 2019 году в теплицах с круглогодичным циклом выращивания в регионе получили 109,8 тыс. т овощей. Это на 30% больше аналогичного показателя 2018 года.

Как пишет Lipetskmedia, валовой сбор в защищенном грунте в регионе составил 111,8 тыс. т. Площадь теплиц увеличили на 90 га. Она достигла 200 га. Тепличные овощи собирают в четырех комплексах, расположенных в Данковском, Хлевенском, Усманском и Елецком районах. Только с начала 2020 года в области уже вырастили более 7 тыс. т тепличных овощей.

По словам начальника регионального управления сельского хозяйства Олега Долгих, Липецкая область уже на протяжении двух лет стабильно входить в тройку лидеров России по сбору тепличных овощей.

24 января были названы самые популярные у россиян в 2019 году овощи. Это огурцы, морковь и капуста. Реже покупали свеклу, баклажаны и перец.