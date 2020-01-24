Российские студенты смогут сменить специальность после второго курса

Студенты смогут менять профессию на втором курсе. Уже в следующем году новые правила введут в нескольких регионах. В 2022 году возможность закрепят законодательно и распространят по всей стране. Изменения в системе образования предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Это поможет снизить отчисления из-за разочарования в профессии. Вырастет число тех, кто посвящает себя любимому делу.