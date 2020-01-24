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Путин поздравил «Литературную газету» со 190-летием

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив редакции и читателей «Литературной газеты» с- 190-летием. Соответствующая телеграмма опубликована в пятницу, 24 января, на сайте Кремля.

Российский лидер пожелал «неиссякаемого вдохновения и новых свершений».

Путин отметил, что газетные подшивки минувших десятилетий говорят об уникальной творческой истории одного их старейших периодических изданий страны, о «блистательном созвездии имен выдающихся писателей и поэтов, стоявших у истоков создания газеты», которые сотрудничали с ней в разные годы. Он напомнил, что именно в легендарной «Литературке» впервые были опубликованы многие известные произведения.

Президент отметил важность того, что издание всегда шло в ногу со временем, влияло на развитие отечественной общественной мысли, журналистики и публицистики, формировало у читателей тонкий литературный вкус. «Сегодня, как и прежде, «Литературная газета» — в гуще общественной и культурной жизни, открыта для смелых, интересных идей и талантливых авторов», — говорится в поздравлении.

Накануне Путин поздравил журналиста-международника, первого заместителя гендиректора ТАСС Михаила Гусмана с 70-летием.

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