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Карантин из-за распространения вируса ввели в Челябинской области

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Карантинные ограничения ввели в лечебных и социальных учреждениях Челябинской области. Причина — распространение ОРВИ и гриппа. Постановление об этом подписал главный санитарный врач региона.

В частности, для персонала вводится масочный режим, запрещено посещение пациентов и проведение культурно-массовых мероприятий в социальных организациях, усиливаются меры по своевременному выявлению и изоляции больных ОРВИ и гриппом, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве успокоили, что пока ситуация оценивается как предэпидемическая. За третью неделю с начала года и три дня текущей недели заболеваемость выросла на 48% и 215 соответственно. Специалисты объясняют это циркуляцией как вирусов гриппа А и В, так и других респираторных вирусов.

24 января сообщалось, что из-за ситуации со вспышкой пневмонии, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV в Китае, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам провести в полном объеме все противоэпидемические мероприятия.

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