Адвокат прокомментировал задержание банкиров, которых связывают c Дедом Хасаном

Адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов прокомментировал данные о задержании в Москве банкиров Александра Плющенко и Александра Кутукова по подозрению в особо крупном мошенничестве. Их связывают с бизнесменом Окой Хатоевым (Око) — преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).

«Когда только образовались банки, то, разумеется, к ним сразу потекли лидеры преступных группировок. Но могу сказать, что такое дело первое в истории России. Когда работал старшим оперативником по особо важным делам в Главном управлении уголовного розыска МВД ССР и России, за всё это время не помню ни одного случая, чтобы арестовывали банкиров, связанных с элитой криминального мира. Ведь Дед Хасан действительно был признанным лидером и руководителем преступного сообщества на территории СССР и России», — сказал Черноусов.

Он отметил, что после смены власти в 90-х годах стали образовываться сотни различных банков, которые являлись местом концентрации больших денежных средств.

«А где большие деньги, преступный мир всегда рядом. И мы уже тогда получали от информаторов сведения, что происходит прямая связь между некоторыми банками и ОПГ (организованными преступными группировками. — Ред.). Но уголовные дела не заводились.Сращивание крупного капитала и преступного мира есть до сих пор, и, видимо, уже поняли, что закрывать на это глаза нельзя. Уверен, что сейчас начнут проводить крупномасштабные действия по выявлению таких связей», — добавил адвокат.

Ранее, 24 января, сообщалось, что Плющенко и Кутуков находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) на улице Твардовского на северо-западе Москвы.

Банкиры были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Северо-Западному округу в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве на сумму в 200 млн рублей. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Сейчас рассматривается вопрос о переквалификации дела на ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения).

По данным правоохранителей, оба задержанных поддерживали тесную связь с Хатоевым, финансирующим разработку и реализацию схем хищения денежных средств вкладчиков кредитных учреждений, банкротств предприятий и вывода их активов. Известно, что они прибегали к запугиванию недовольных их действиями, посылая им могильные постаменты. Плющенко известен как председатель правления Банка проектного финансирования и председатель совета директоров Айви-банка. Оба кредитных учреждения — банкроты.

Примечательно, что Айви-банк, по информации полиции, фактически был расчетным банком предпринимателя Хатоева.

В 2017 году ЦБ отозвал лицензию у Айви-банка, тогда же «Ведомости» сообщили, что в кредитное учреждение с обысками пришли сотрудники полиции.

Аслан Усоян (Дед Хасан) до 2013 года возглавлял один из самых могущественных криминальных кланов в России, который вел войну с ОПГ другого криминального авторитета — Тариэла Ониани (Таро).

В нулевых был убит один из ключевых соратников Усояна — Вячеслав Иваньков (Япончик). Сам Дед Хасан был расстрелян во дворе ресторана в январе 2013 года.

Ока Хатоев (Око) появлялся в сообщениях о задержаниях в феврале 2013 года сходки авторитетов на поминках по Деду Хасану. Тогда его имя звучало рядом с именем другого авторитетного «бизнесмена» — Темури Мирзоева (Тимура Свердловского).

15 июля МВД опубликовало кадры задержания 32 человек во время криминальной сходки в подмосковных Люберцах. Среди них оказался и внук Деда Хасана.