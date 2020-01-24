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ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина

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Фото: Depositphotos
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В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами. Об этом сообщили в пятницу, 24 января, в ФСБ России.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг», — говорится на сайте ведомства.

В ФСБ не уточнили, когда и где злоумышленник планировал устроить взрыв. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки (ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ), крымчанин арестован.

Ранее, в августе, 22-летнего жителя полуострова осудили на 10 лет за участие в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) — батальоне имени Номана Челебиджихана. Известно, что молодой человек вступил в ряды батальона добровольно и активно принимал участие в его деятельности, в частности, администрировал страницу НВФ в соцсети «ВКонтакте» и вместе с остальными членами формирования строил заграждение близ российско-украинской границы.

Позднее, в октябре, в Крыму задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий, мужчина оказался членом украинских экстремистских организаций и приверженцем нацистской идеологии. В том же месяце ФСБ пресекла поставку наркотиков с Украины на полуостров.

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