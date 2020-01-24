Эксперты предупредили о серьезной опасности наушников

Наушники портят природный механизм человеческого уха и создают дискомфорт организму, издавая звуки на непривычно громком уровне. Об опасности регулярного пользования аксессуаром рассказали специалисты в пятницу, 24 января.

Так, особую опасность представляют собой вставные наушники. Эксперты предупреждают: так называемые «затычки» могут не только лишить пользователя слуха, но и спровоцировать развитие воспалительных процессов.

«Также, если, например, взять наушник, дать соседу, другу, вставить в его ухо, а потом обратно себе, — это может послужить переносчиком инфекции. То бишь у человека находится внутри сера, там находится много микроорганизмов», — объяснил РЕН ТВ диджей Богдан Кузмич.

С точки зрения гигиены и комфорта лучше выбирать полноразмерные наушники. Однако они также негативно влияют на слух, ведь в них источник звука находится лишь на пару сантиметров дальше от барабанной перепонки, чем во вставных наушниках. Специалисты отмечают: гаджет рушит природный механизм человеческого уха, так как гасит громкие шумы вблизи, а тихие усиливает.

«В основном молодые люди используют наушники в транспорте, чаще всего в метро. Для того чтобы заглушить шум. При этом звук в наушниках составляет от 85 до 120 децибел», — рассказал профессор кафедры отоларингологии ГБУЗ МО «МОНИКИ имени Владимирского» Вячеслав Самбулов.

При этом использование колонок не является выходом, предупреждают специалисты. Такие гаджеты опасны для нервной системы, так как громкая музыка воспринимается организмом как агрессия, отметил рок-музыкант Ольвиан Гармаш.

1 декабря 2019 года заведующий оториноларингологическим отделением ГП № 52 в Москве Павел Азаров рассказал, какие наушники являются наиболее опасными для слуха. Так, самыми вредными он назвал наушники-вкладыши — они не могут воспроизводить всю гамму звуков, из-за чего пользователь, в желании услышать весь спектр частот, увеличивает громкость.