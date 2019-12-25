В Схипхоле буксировщики оригинально проводили коллегу на пенсию

Буксировщики самолетов продемонстрировали мастерство вождения в амстердамском Схипхоле — одном из самых больших аэропортов мира. Изящный «танец» попал в объективы видеокамер пассажиров воздушной гавани.

Сначала из-за маневров буксиров в залах возникла паника. Но позже оказалось, что таким образом коллеги проводили одного из работников на пенсию: мужчина в последний раз отогнал самолет от терминала.

В ноябре в аэропорту Схипхол пилот во время обучения стажера подал ложный сигнал о захвате самолета. В авиакомпании Air Europa подчеркнули, что в тот вечер произошла человеческая ошибка, а пилот сразу же взял ответственность на себя.