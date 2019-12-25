Сотовой связью обеспечили жителей труднодоступного села на Колыме

В отдаленном селе Верхний Парень Северо-Эвенского округа Магаданской области впервые появилась сотовая связь. До этого местные жители пользовались стационарным телефоном, который расположен в здании администрации населенного пункта.

«Теперь жители могут общаться по тем же тарифам, которые используются в Магадане», — сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Юрий Джафаров.

Как передает ИА MagadanMedia, до июня 2020 года сотовая связь появится в других труднодоступных селах Колымы. Это Ямск в Ольском округе, а также Гарманда и Тополовка в Северо-Эвенском округе.