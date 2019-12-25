Путин провел кадровые перестановки в МВД, СК, ФСИН и МЧС

Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в МВД, Следственном комитете, ФСИН и МЧС. Указ главы государства опубликован 25 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

От должностей указом Путина освобождены начальник управления кадров ФСИН полковник Александр Пирогов и прокурор Омской области Анастас Спиридонов. Также уволены первый заместитель руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко, замначальника по ГУ МВД РФ по Воронежской области — начальник ГСУ генерал-майор Вячеслав Воронцов, заместитель руководителя ГУ криминалистики СК РФ — руководитель управления организации экспертно-криминалистической деятельности генерал-майор юстиции Сергей Рябов, начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС.

Указом президент назначил начальников УМВД РФ по Архангельской и Тюменской областям — генерал-майора полиции Александра Прядко и генерал-майора полиции Леонида Коломийца.

Этим же указом президента полковник юстиции Владимир Терентьев назначен первым заместителем руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Кроме того, глава государства назначил на пятилетний срок Александра Морозова прокурором Республики Северная Осетия, Александра Семенова прокурором Томской области, Александра Лоренца прокурором Ставропольского края, Александра Гулягина прокурором Воронежской области и Анатолия Богданчикова прокурором Республики Алтай.

От должности освобожден начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко.