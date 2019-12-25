Автоматическая ультразвуковая система установлена в сахалинском КДЦ

В сахалинском консультативно-диагностическом центре (КДЦ) появилась автоматическая ультразвуковая система исследования молочных желез ABUS стоимостью 22 млн рублей, которая превосходит стандартное оборудование. По словам врачей, техника позволяет добиться лучших результатов выявления онкологии на ранней стадии.

«Результаты обследования в виде цифровых данных поступают на монитор, где врач может увидеть каждый участок молочной железы. Но самое главное — мы получаем 3D-изображения в виде тончайших срезов», — рассказал заведующий центром лучевой диагностики КДЦ Дмитрий Пшекарский.

Стандартная процедура УЗИ длится не менее получаса. Методика ультразвукового скрининга рака молочных желез позволяет сократить это время вдвое, сообщает ИА SakhalinMedia. Регулярные обследования женщин с помощью новой системы начнутся в 2020 году.

В конце ноября в Ноглинскую ЦРБ в Сахалинской области поступило новое высокотехнологичное оборудование. Ультразвуковой сканер позволит проводить более 200 обследований ежемесячно. Аппарат УЗИ установлен в женской консультации учреждения. Он задействован в пренатальной диагностике и гинекологических обследованиях.