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Семилетняя девочка погибла дома во время игры с кошкой в Свердловской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Семилетняя девочка упала с дивана во время игры с кошкой и погибла. Она сломала шейный позвонок и скончалась на месте, сообщил в среду, 25 декабря, источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел в городе Качканаре Свердловской области, передает НСН.

«По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Истребованы характеризующие материалы в отношении семьи. Основная версия — несчастный случай», — приводит Ura.ru слова старшего помощника руководителя СУ СКР по области Александра Шульги.

Ранее в этот же день сообщалось, что в городе Всеволожск Ленинградской области семеро школьников отравились конфетами. После оказания медицинской помощи двоих детей отпустили домой, двое пока остаются в больнице, остальные отказались от госпитализации.

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