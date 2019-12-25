Путин уволил главу УВД на Московском метрополитене

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.

Соответствующий указ главы государства опубликован в среду, 25 декабря, на официальном портале правовой информации.

Ранее в ноябре появлялась неподтвержденная информация о том, что Савченко был уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект», которую в сентябре полицейский Алексей Смирнов открыл по своим коллегам.

В то же время, по другой информации, Савченко сам подал соответствующий рапорт в связи с выходом на пенсию.

Инцидент произошел 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект». Сотрудники УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов и Максим Веялко пришли туда для задержания Смирнова по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, полицейский был намерен получить от гражданина без документов 1 тыс. рублей.

Смирнов оказал сопротивление и открыл стрельбу по своим коллегам из табельного оружия. Один полицейский погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали

В этот же день было возбуждено уголовное дело. 20 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Смирнова на три месяца.