Прямой эфир
Сюжет:

Путин уволил главу УВД на Московском метрополитене

0
Фото: МВД РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.

Евсюков 2.0: что толкнуло постового на зверское убийство коллег
Обвиненный в расстреле сотрудников ОСБ полицейский мог устроить стрельбу по гражданским

Соответствующий указ главы государства опубликован в среду, 25 декабря, на официальном портале правовой информации.

Ранее в ноябре появлялась неподтвержденная информация о том, что Савченко был уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект», которую в сентябре полицейский Алексей Смирнов открыл по своим коллегам.

В то же время, по другой информации, Савченко сам подал соответствующий рапорт в связи с выходом на пенсию.

Инцидент произошел 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект». Сотрудники УСБ на Московском метрополитене Алексей Лимонов и Максим Веялко пришли туда для задержания Смирнова по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, полицейский был намерен получить от гражданина без документов 1 тыс. рублей.

Смирнов оказал сопротивление и открыл стрельбу по своим коллегам из табельного оружия. Один полицейский погиб, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали

В этот же день было возбуждено уголовное дело. 20 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Смирнова на три месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского
Появились фото с места стрельбы на станции метро «Рязанский проспект»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019