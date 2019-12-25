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В Самаре осудили экс-начальника отдела ГИБДД за взятку щебнем

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Фото: Depositphotos
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Советский районный суд Самары приговорил к четырем годам трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима экс-начальника городского отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД. Об этом 25 декабря сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Судом установлено, что с июня 2013 года по октябрь 2016 года он потребовал от генерального директора организации по мере необходимости передавать в отделение ГИБДД канцелярские товары для нужд сотрудников за беспрепятственное согласование временных схем организации и ограждения ремонтных дорожных работ.

Также он получил взятку в виде 36 т щебня за согласование «Тольяттинскому троллейбусному управлению» ремонтных работ трамвайных путей.

«Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет трех месяцев лишения свободы с лишением специального звания сотрудника органов внутренних дел «майор полиции», а также права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно- распорядительных функций, сроком на два года», — говорится в сообщении.

Ранее 24 декабря замглавы ГИБДД подмосковной Балашихи был арестован по подозрению в получении взятки. По данным следствия, в период с апреля 2015 по февраль 2018 года полицейский получил от главы фирмы, связанной с содержанием дорожной и уличной сети города, не менее 250 тыс. рублей.

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