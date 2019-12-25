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Силуанов заявил о выходе России на плановые темпы экономического роста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о том, что Россия выходит на запланированные темпы экономического развития на 2019 год. Об этом сообщает ТАСС в среду, 25 декабря.

«По экономике, да, действительно мы выходим на темпы плановые, хотелось бы больше. Как ожидали, I квартал был с ожидаемо низкими темпами роста. В последние месяцы мы видим увеличение динамики экономического развития, особенно в октябре — это 2,3%, в ноябре — 1,6%», — сказал Силуанов.

Он отметил, что такого результата удалось добиться благодаря реализации национальных проектов. Кроме того, сказался переход к стимулирующей бюджетной политике.

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Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что первоочередной задачей правительства должно стать повышение уровня жизни граждан. По его словам, темпов роста, которых сейчас достигла экономика, недостаточно.

10 декабря министр экономического развития России Максим Орешкин допустил, что уровень инфляции в 2020 году будет ниже 3%.

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что деловой климат в стране улучшается. Он добавил, что правительство наметило целый ряд шагов для сохранения этой тенденции. Речь идет в том числе о совершенствовании законов в сфере гражданского, административного и уголовного права.

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