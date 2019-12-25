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Скворцова дала рекомендации для здоровой встречи Нового года

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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За новогодним столом не стоит переедать, увлекаться алкоголем, а лучше провести праздник на свежем воздухе, чтобы утро 1 января не было похмельным и тяжелым. Такие советы дала в среду, 25 декабря, министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

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Глава Минздрава считает, что Новый год нужно встречать так, чтобы на следующее утро не болела голова. По словам Скворцовой, человек может ощутить радость от торжества «только в том случае, если он сильно не загружен токсическими эффектами от алкоголя или чего-либо другого».

«Лучше проводить больше времени на улице, с детьми. Тем более что в городах будет проводиться много праздничных увеселительных программ», — цитирует Скворцову Life.ru.

По мнению министра, в праздничные дни лучше активно отдыхать и как можно больше двигаться, сообщает телеканал «360». Например, можно покататься на лыжах или санках в парке. Если же снега нет, то стоит «просто гулять».

Ранее в этот же день гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, что фрукты плохо подходят в качестве закуски под водку, поскольку ускоряют время наступления опьянения. Традиционными закусками под водку считаются соленья, маринады, чеснок, лук, холодец с хреном и селедка. Также ее можно закусывать сытными горячими блюдами, поскольку жирная еда благоприятно влияет на желудок, защищая его стенки, и помогает не опьянеть слишком быстро, напомнил эксперт.

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