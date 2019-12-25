Скворцова дала рекомендации для здоровой встречи Нового года

За новогодним столом не стоит переедать, увлекаться алкоголем, а лучше провести праздник на свежем воздухе, чтобы утро 1 января не было похмельным и тяжелым. Такие советы дала в среду, 25 декабря, министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Глава Минздрава считает, что Новый год нужно встречать так, чтобы на следующее утро не болела голова. По словам Скворцовой, человек может ощутить радость от торжества «только в том случае, если он сильно не загружен токсическими эффектами от алкоголя или чего-либо другого».

«Лучше проводить больше времени на улице, с детьми. Тем более что в городах будет проводиться много праздничных увеселительных программ», — цитирует Скворцову Life.ru.

По мнению министра, в праздничные дни лучше активно отдыхать и как можно больше двигаться, сообщает телеканал «360». Например, можно покататься на лыжах или санках в парке. Если же снега нет, то стоит «просто гулять».

Ранее в этот же день гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, что фрукты плохо подходят в качестве закуски под водку, поскольку ускоряют время наступления опьянения. Традиционными закусками под водку считаются соленья, маринады, чеснок, лук, холодец с хреном и селедка. Также ее можно закусывать сытными горячими блюдами, поскольку жирная еда благоприятно влияет на желудок, защищая его стенки, и помогает не опьянеть слишком быстро, напомнил эксперт.