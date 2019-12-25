Спортплощадку для инвалидов построили в Кронштадте

В центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района организовали спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она будет открыта для всех жителей Кронштадта.

При обустройстве спортивной площадки были учтены все строительные нормы и правила по доступной среде. С работой нового объекта ознакомился губернатор Александр Беглов. Он поручил в следующем году модернизировать все детские площадки и сделать все общественные пространства доступными для людей с инвалидностью. Об этом сообщает телеканал «78».

Ранее в Санкт-Петербурге для детей с нарушением зрения открыли «Сад ощущений». Комплексное развивающее пространство было реализовано на средства городского бюджета в рамках проекта «Комфортная городская среда». По словам Беглова, это первый в России сенсорный сад такого масштаба.