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Спортплощадку для инвалидов построили в Кронштадте

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В центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района организовали спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она будет открыта для всех жителей Кронштадта.

При обустройстве спортивной площадки были учтены все строительные нормы и правила по доступной среде. С работой нового объекта ознакомился губернатор Александр Беглов. Он поручил в следующем году модернизировать все детские площадки и сделать все общественные пространства доступными для людей с инвалидностью. Об этом сообщает телеканал «78».

Ранее в Санкт-Петербурге для детей с нарушением зрения открыли «Сад ощущений». Комплексное развивающее пространство было реализовано на средства городского бюджета в рамках проекта «Комфортная городская среда». По словам Беглова, это первый в России сенсорный сад такого масштаба.

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