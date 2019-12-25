Украинец попытался ввезти в Россию патроны в яйце от «Киндер-сюрприза»

Гражданин Украины пытался ввезти в Россию патроны в яйце от «Киндер-сюрприза». Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Мужчина 1989 года рождения прибыл на таможенный пост на рейсовом автобусе. Во время досмотра у него в ручной клади обнаружили предметы, похожие на пули. Он упаковал их в емкость от детской игрушки «Киндер-сюрприз». Как объяснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста Сергей Деревянченко, ввоз оружия, его частей или боеприпасов без соответствующих документов запрещен.

«В соответствии с действующим законодательством запрещены к ввозу служебное и гражданское оружие, его основные части и боеприпасы к нему, а также холодное оружие без разрешительных документов, выданных государственным органом, осуществляющим контроль в сфере оборота оружия», — сказал он.

Как передает «Газета. ру», у него не было при себе разрешительных документов для провоза таких предметов. На данный момент патроны находятся на экспертизе в экспертно-криминалистической лаборатории.

Ранее в тот же день сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево в ходе пограничного контроля задержали арктического волка, ветеринарные документы на которого были оформлены с нарушениями.