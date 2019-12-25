Возгорание в исправительной колонии в Тюмени ликвидировано

Пожар в спортзале исправительной колонии № 19 в Тюмени был ликвидирован спустя пять часов с момента его начала, пострадавших нет. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Тюменской области.

«Из двух соседних зданий, в которых располагается штаб исправительной колонии и общежитие для сотрудников, было эвакуировано 54 человека, еще двое из самого спортзала. В тушении участвовали более 70 человек экстренных служб, 30 единиц техники, в 17:06 (15:06 мск. — Ред.) пожар полностью ликвидирован, пострадавших и погибших нет», — рассказали агентству в пресс-службе.

Также представитель ведомства добавил, что в данный момент проходит разбор завалов, а также устанавливается причина возгорания. Кроме того, он отметил, что эвакуация осужденных из колонии не потребовалась.

Пожар в исправительной колонии № 19 в Тюмени начался 25 декабря в 12:03 (10:03 мск). Возгорание произошло в спортивном зале для сотрудников, который находился в отдельно стоящем здании за режимной территорией, сообщается на официальном сайте УФСИН России по Тюменской области

Общая площадь возгорания составила 600 кв. м. В тушении пожара приняли участие 24 единицы техники и 63 человека личного состава МЧС.