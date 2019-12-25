Прямой эфир

Возгорание в исправительной колонии в Тюмени ликвидировано

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар в спортзале исправительной колонии № 19 в Тюмени был ликвидирован спустя пять часов с момента его начала, пострадавших нет. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Тюменской области.

«Из двух соседних зданий, в которых располагается штаб исправительной колонии и общежитие для сотрудников, было эвакуировано 54 человека, еще двое из самого спортзала. В тушении участвовали более 70 человек экстренных служб, 30 единиц техники, в 17:06 (15:06 мск. — Ред.) пожар полностью ликвидирован, пострадавших и погибших нет», — рассказали агентству в пресс-службе.

Также представитель ведомства добавил, что в данный момент проходит разбор завалов, а также устанавливается причина возгорания. Кроме того, он отметил, что эвакуация осужденных из колонии не потребовалась.

Пожар в исправительной колонии № 19 в Тюмени начался 25 декабря в 12:03 (10:03 мск). Возгорание произошло в спортивном зале для сотрудников, который находился в отдельно стоящем здании за режимной территорией, сообщается на официальном сайте УФСИН России по Тюменской области

Общая площадь возгорания составила 600 кв. м. В тушении пожара приняли участие 24 единицы техники и 63 человека личного состава МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии под Иркутском
На заводе химреагентов в Уфе произошел пожар

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019