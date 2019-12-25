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Структуру администрации изменят в Липецке

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Мэр Липецка Евгения Уваркина анонсировала изменение структуры администрации. Глава города намерена устранить дублирующие и потерявшие актуальность ставки.

По словам Уваркиной, каждый департамент подготовил анализ неэффективных или дублирующих функций. В результате выяснилось, что есть чиновники с функцией отправки факса. Кроме того, сохранилась ставка машинистки. Мэр подчеркнула, что инвентаризация необходима для повышения эффективности муниципальных служащих и будет ежегодной. Об этом пишет ИА «Абирег».

В частности, функции взаимодействия со СМИ планируется сконцентрировать в едином пресс-центре. Кроме того, больше полномочий передадут руководству городских округов. Взаимодействием с активными липчанами займется центр по работе с населением.

Также планируется создать единую IT-службу. Это позволит наладить обмен данными между подразделениями и департаментами и повысить удовлетворенность горожан качеством получения информации.

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