Охотники Коми получили около 3 млн рублей за добытых волков и медведей

В Коми охотникам выплатили около 3 млн рублей за убитых медведей и волков. В общей сложности в этом сезоне принято 163 решения о выплате вознаграждения.

Всего же за три недели в природоохранное ведомство с соответствующими заявлениями обратились более 160 человек, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на республиканское министерство природы.

По поручению главы республики Сергея Гапликова ранее было установлено вознаграждение за добычу медведя или волка в размере 20 тыс. рублей за одну особь. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено выделение 4,5 млн рублей.

В ведомстве считают, что выплата вознаграждения оказалась эффективной мерой, которая стимулирует охотников добывать хищников. Подобная практика будет продолжена в 2020 году.