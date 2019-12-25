Прямой эфир

Охотники Коми получили около 3 млн рублей за добытых волков и медведей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Коми охотникам выплатили около 3 млн рублей за убитых медведей и волков. В общей сложности в этом сезоне принято 163 решения о выплате вознаграждения.

Всего же за три недели в природоохранное ведомство с соответствующими заявлениями обратились более 160 человек, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на республиканское министерство природы.

По поручению главы республики Сергея Гапликова ранее было установлено вознаграждение за добычу медведя или волка в размере 20 тыс. рублей за одну особь. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено выделение 4,5 млн рублей.

В ведомстве считают, что выплата вознаграждения оказалась эффективной мерой, которая стимулирует охотников добывать хищников. Подобная практика будет продолжена в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Шереметьево задержали арктического волка
Бригаду по отстрелу волков предлагают создать в Амурской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019