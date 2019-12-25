В квартире главы минздрава Саратовской области провели обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной. С аналогичными проверками они пришли и к другим сотрудникам ведомства. По словам чиновницы, рейды связаны с делом о превышении полномочий. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 25 декабря.

«Сегодня в 6:45 в квартире, где я проживаю, сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск. В ходе него изъяты правоустанавливающие документы на объекты имущества, сведения о которых содержатся в моей декларации о доходах и размещены в открытых источниках», — цитирует пресс-служба областного минздрава заявление Мазиной.

По данным информагентства, чиновница получила постановление Ленинского районного суда Саратова от 19 декабря о проведении обыска и ей объяснили, что эти мероприятия связаны с расследованием дела о злоупотреблении полномочиями неустановленными сотрудниками минздрава области.

Мазина отметила, что активно сотрудничает с полицией и готова представить все необходимые документы. В настоящее время ее ведомство работает в штатном режиме.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями неустановленными сотрудниками областного минздрава. Следствие полагает, что в 2018 году ведомство заключило с фирмой два госконтракта на поставку рентген-аппаратов, их стоимость составила более 49 млн рублей. Оборудование предназначалось для детских поликлиник. Несмотря на выявленные нарушения, чиновники не приняли никаких мер для исправления ситуации — медицинское оборудование не соответствовало ГОСТу и было более дешевым, чем то, на которое проводился аукцион.

Ранее 25 декабря стало известно, что возбуждено новое уголовное дело в отношении мэра Туапсе Владимира Зверева по подозрению в получении крупной взятки.

9 августа суд арестовал Зверева по делу о служебном подлоге и превышении должностных полномочий. По данным «РИА Новости», из-за махинаций мэра бюджет Туапсе недосчитался свыше 23 млн рублей. Тогда Зверева заключили в СИЗО, где он находится до сих пор.