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Суд отправил экс-замминистра связи Солдатова под домашний арест

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 28 января 2020 года бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Бондареву в среду, 25 декабря.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде ареста и отправил под домашний арест подозреваемого в мошенничестве Солдатова Алексея Анатольевича», — цитирует агентство слова пресс-секретаря.

По словам Бондаревой, ходатайство рассмотрели 13 декабря.

Солдатов покинул пост замминистра связи и массовых коммуникаций России по собственному желанию в ноябре 2010 года. Он занимал его с июня 2008 года.

В министерстве Солдатов курировал стратегическое и научно-техническое развитие отрасли. Также занимался вопросами разработки и запуска электронного правительства, создания технопарков. Курировал проект по получению кириллического домена .рф и законопроектную деятельность по регулированию взаимоотношений субъектов в интернете.

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