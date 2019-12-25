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Около 1,5 тыс. маленьких тамбовчан приехали на губернаторскую елку

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На традиционной губернаторской елке в Тамбове побывали 1,3 тыс. детей со всей области. Для них подготовили мастер-классы, конкурсы, игры и новогодние фотозоны. Также юным тамбовчанам показали спектакль «Операция «Новый год». Каждый ребенок получил сладкий подарок.

Глава управления соцзащиты и семейной политики области Анна Орехова напомнила ИА «Онлайн Тамбов. Ру», что приглашение на губернаторскую елку — подарок к Новому году для ребят, которые достигли особых успехов в каком-либо виде деятельности.

Кроме того, на праздник попадают дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья.

23 декабря сообщалось о том, что главная елка России, установленная в Кремле, в этот раз оформили в русском народном стиле.

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