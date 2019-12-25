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Тело мужчины нашли в московском храме

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В одном из московских храмов нашли тело мужчины. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

ЧП произошло вечером 24 декабря в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе. Тело 54-летнего москвича обнаружили в помещении Знаменской церкви. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили.

Тело умершего доставили в морг для установления точной причины смерти, пишет НСН. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

24 декабря сообщалось, что в одной из московских гостиниц нашли женщину с тяжелыми травмами головы. У 23-летней пострадавшей диагностировали переломы лобной кости и нижней челюсти, а также ушиб головного мозга. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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