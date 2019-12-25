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В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Непейно»

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Фото: vk.com/Полигон «Непейно». МЫ ПРОТИВ!
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В Дмитровском городском округе 25 декабря закрыли мусорный полигон «Непейно». Об этом 25 декабря сообщает телеканал «360».

Отмечается, что свалку не только закроют и обнесут забором, но прокультивируют. На территории полигона в дальнейшем планируется установить системы пассивной и активной дегазации. По оценке главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного, процесс монтирования всех необходимых для этого систем займет около двух лет.

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Как уточняет телеканал, работы на закрытом полигоне будут продолжены, чтобы обезвредить территорию.

О необходимости подобных работ ранее напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, они помогут сделать места бывших свалок безопасными.

Как отмечает РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ Подмосковья, «Непейно» стал 27-м по счету мусорным полигоном, закрытым в регионе. Он находился в эксплуатации 45 лет — с 1975 года. Площадь участка захоронения отходов составляет более 12 га, он эксплуатировался с грубыми нарушениями экологического законодательства, поэтому доставлял неудобства жителям и причинял ущерб природе.

Как заявил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин, оставшиеся 11 полигонов из 39 будут закрыты до 2030 года. Два из них в 2020 году модернизируют в современные комплексы по переработке отходов (КПО). В регионе будет работать 12 новых современных КПО, по самым современным технологиями строятся четыре завода по термической переработке отходов.

Ранее, 12 декабря, в Подмосковье закрыли полигон «Егорьевский». После этого весь поток отходов повезли на новое предприятие КПО «Восток». Мощность переработки предприятия составляет 500 тыс. т в год. Это самый высокий показатель для Подмосковья.

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