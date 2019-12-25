В Подмосковье закрыли мусорный полигон «Непейно»

В Дмитровском городском округе 25 декабря закрыли мусорный полигон «Непейно». Об этом 25 декабря сообщает телеканал «360».

Отмечается, что свалку не только закроют и обнесут забором, но прокультивируют. На территории полигона в дальнейшем планируется установить системы пассивной и активной дегазации. По оценке главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного, процесс монтирования всех необходимых для этого систем займет около двух лет.

Как уточняет телеканал, работы на закрытом полигоне будут продолжены, чтобы обезвредить территорию.

О необходимости подобных работ ранее напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, они помогут сделать места бывших свалок безопасными.

Как отмечает РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ Подмосковья, «Непейно» стал 27-м по счету мусорным полигоном, закрытым в регионе. Он находился в эксплуатации 45 лет — с 1975 года. Площадь участка захоронения отходов составляет более 12 га, он эксплуатировался с грубыми нарушениями экологического законодательства, поэтому доставлял неудобства жителям и причинял ущерб природе.

Как заявил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин, оставшиеся 11 полигонов из 39 будут закрыты до 2030 года. Два из них в 2020 году модернизируют в современные комплексы по переработке отходов (КПО). В регионе будет работать 12 новых современных КПО, по самым современным технологиями строятся четыре завода по термической переработке отходов.

Ранее, 12 декабря, в Подмосковье закрыли полигон «Егорьевский». После этого весь поток отходов повезли на новое предприятие КПО «Восток». Мощность переработки предприятия составляет 500 тыс. т в год. Это самый высокий показатель для Подмосковья.