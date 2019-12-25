Прямой эфир

Запрет на охоту ввели в двух районах Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратовской области ввели запрет на охоту на территории угодий «Березовый» и прудах Башилов и Ирригационный. Ограничение будет действовать до 1 августа 2022 года.

Запрет затронет Пугачевский и Дергачевский районы. Он распространяется на территории общей площадью 4,25 тыс. га. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Местным жителям запрещена промысловая, любительская и спортивная охота.

Ранее аналогичные ограничения действовали с 2016 года до августа 2019 года.

В середине декабря запрет на охоту ввели в Орловской области. Он связан с выявлением вируса африканской чумы свиней. Запрет на отстрел копытных действует в Корсаковском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Охотники будут водить подростков в экопоходы по нацпарку «Бикин»
Спасатели эвакуировали охотников из леса в Якутии в 50-градусный мороз

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019