Запрет на охоту ввели в двух районах Саратовской области

В Саратовской области ввели запрет на охоту на территории угодий «Березовый» и прудах Башилов и Ирригационный. Ограничение будет действовать до 1 августа 2022 года.

Запрет затронет Пугачевский и Дергачевский районы. Он распространяется на территории общей площадью 4,25 тыс. га. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Местным жителям запрещена промысловая, любительская и спортивная охота.

Ранее аналогичные ограничения действовали с 2016 года до августа 2019 года.

В середине декабря запрет на охоту ввели в Орловской области. Он связан с выявлением вируса африканской чумы свиней. Запрет на отстрел копытных действует в Корсаковском районе.