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У могилы Карла Маркса в Лондоне установили камеры видеонаблюдения

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Han Yan
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Администрация Хайгейтского кладбища в Лондоне установила камеры видеонаблюдения возле могилы немецкого философа, социолога и экономиста Карла Маркса. Об этом 25 декабря сообщила газета The Guardian.

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Решение об установке камер было принято фондом Marx Grave Trust, после того как могилу Маркса дважды осквернили вандалы. Установку видеонаблюдения также согласовала организация Historic England, которая следит за архитектурным наследием Англии.

В фонде Friends of Highgate Cemetery Trust, который также принял участие в установке камер, заявили, что могила Маркса стала первой на кладбище, за которой ведется видеонаблюдение.

В феврале нынешнего года вандалы повредили молотком надгробие на могиле Маркса. Во второй раз неизвестные сделали на памятнике надписи красной краской относительно самого Маркса и его идей.

Карл Маркс ­— один из самых влиятельных философов XIX века. Его наиболее известные работы — «Манифест Коммунистической партии» и «Капитал». Маркс прожил в Великобритании более 30 лет и скончался в Лондоне в 1883 году в возрасте 64 лет

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