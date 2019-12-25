Стена дома обрушилась в Узловой Тульской области

В городе Узловая Тульской области у жилого дома на улице Суворова обрушилась стена. Информация о пострадавших не поступала.

Как пишут «Тульские известия», инцидент произошел 24 декабря. Предварительная причина обрушения — ненадлежащая эксплуатация мест общего пользования. Специалисты обследовали несущие конструкции, угрозы полного обрушения здания нет.

В доме проживали 12 человек. Всех эвакуировали. Власти обещают предоставить им новое жилье до нового года.