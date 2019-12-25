Против экс-главы завода «Рычал-Су» возбудили дело за неуплату налогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 170 млн рублей против бывшего генерального директора ОАО «Завод минеральных вод Рычал-Су» в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России в среду, 25 декабря.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере».

По данным следствия, в 2016 году подозреваемый, предоставив в налоговый орган по месту регистрации декларации с искаженными данными, не уплатил налоги на общую сумму более 170 млн рублей.

В рамках расследования изымут и изучат финансовую документацию завода минвод. Также проведут финансово-экономическую экспертизу для определения точной суммы неуплаченных налогов и примут меры по возмещению ущерба.

Преступление выявили при содействии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

Ранее в среду прокуратура Красноярского края отстранила от исполнения должностных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, которого подозревают в получении взятки.