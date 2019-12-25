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«Черного копателя» осудили за разорение раскопа под Астраханью

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Суд в Астраханской области вынес приговор в отношении жителя Камызякского района, проводившего археологические раскопки недалеко от села Ямное. Он должен заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Следствие установило, что мужчина при помощи металлоискателя занимался поиском артефактов на территории «Бэровского бугра». Он входит в границы «Чертова городища», объекта культурного наследия федерального значения.

При этом у археолога не было специального разрешения на проведение подобных работ. Специалисты установили, что действия нарушителей привели к повреждению целостности культурного слоя. Кроме того, он использовал специальные технические средства поиска, пишет «Астрахань-24».

23 декабря сообщалось, что в Псковской области «черные копатели» разорили клад.

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