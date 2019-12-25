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На Урале бывший полицейский напал на жену-чиновницу с ножом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В Полевском (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Мужчина напал на свою жену, работающую в этом отделе, и угрожал ножом сотруднику, который за нее заступился, сообщил Горелых РБК.

По предварительным данным, бывший полицейский был нетрезв. Причиной нападения стало подозрение в измене.

Сотрудники управления культуры вызвали полицию, бывшего стража порядка забрали в отделение. После допроса его отпустили домой, вернувшись, он начал угрожать супруге и ее коллеге по телефону. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Горелых рассказал, что полиция конфисковала у мужчины хранившиеся дома охотничьи ружья. Они зарегистрированы в установленном порядке, но из-за неадекватного поведения возникли опасения, что он может совершить преступление.

Дозвониться до управления культуры и получить комментарии журналистам не удалось.

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