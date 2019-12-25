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Стандарты благоустройства воинских захоронений ввели в Тверской области

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Стандарты благоустройства воинских захоронений и мемориалов утвердили в Тверской области. Обязанности по выполнению работ возложат на власти муниципалитетов.

Согласно стандартам, территории мемориалов должны быть огорожены, оборудованы скамейками и урнами, также необходимо проводить работы по обустройству газонов и цветников. Обязательным становится наличие мемориальных знаков, вывесок с наименованием ответственного за содержание органа местного самоуправления. Кроме того, необходимы таблички с QR-кодами, которые ведут к информации о воинском захоронении на портале «Подвиг и слава земли тверской». Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Работы по содержанию мемориалов и захоронений должны проводиться в течение всего года. К ним относятся сбор мусора, побелка бордюров, окраска оград, уборка снега и листьев.

Всего в регионе насчитывается более 790 воинских захоронений.

Ранее в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы в Тверской области стартовал проект по созданию 3D-моделей всех скульптур. Это позволит воссоздать памятники из долговечных материалов.

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