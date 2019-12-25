Санта-Клаус закончил рождественское турне и вернулся домой

Санта-Клаус завершил 64-е рождественское кругосветное путешествие. Об этом сообщило объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

«Санта вернулся домой на Северный полюс», — говорится в сообщении Twitter проекта «NORAD следит за Сантой».

На сайте проекта сообщается, что в этом году доставлено более 7,5 млрд подарков.

Ежегодная традиция отслеживания Санта-Клауса средствами NORAD появилась в 1955 году из-за опечатки в рекламе. Торговая сеть Sears ошиблась в номере телефона «горячей линии Санты», и звонившие рождественскому волшебнику дети попадали на авиабазу в Колорадо Спрингз. Дежурный по базе поддержал игру и попросил сотрудников рассказывать детям, где сейчас находится Санта-Клаус.

Традиция сохранилась, несмотря на несколько реорганизаций ведомства, сейчас ответами на звонки и электронные письма, а также ведением сайта занимаются волонтеры. В 2011 и 2012 годах на телефоне дежурила в том числе тогдашняя первая леди Мишель Обама. В 2019 году с детьми пообщалась и супруга нынешнего президента США Мелания Трамп.