Прямой эфир

Санта-Клаус закончил рождественское турне и вернулся домой

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санта-Клаус завершил 64-е рождественское кругосветное путешествие. Об этом сообщило объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

«Санта вернулся домой на Северный полюс», — говорится в сообщении Twitter проекта «NORAD следит за Сантой».

На сайте проекта сообщается, что в этом году доставлено более 7,5 млрд подарков.

Ежегодная традиция отслеживания Санта-Клауса средствами NORAD появилась в 1955 году из-за опечатки в рекламе. Торговая сеть Sears ошиблась в номере телефона «горячей линии Санты», и звонившие рождественскому волшебнику дети попадали на авиабазу в Колорадо Спрингз. Дежурный по базе поддержал игру и попросил сотрудников рассказывать детям, где сейчас находится Санта-Клаус.

Традиция сохранилась, несмотря на несколько реорганизаций ведомства, сейчас ответами на звонки и электронные письма, а также ведением сайта занимаются волонтеры. В 2011 и 2012 годах на телефоне дежурила в том числе тогдашняя первая леди Мишель Обама. В 2019 году с детьми пообщалась и супруга нынешнего президента США Мелания Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Упряжка саней Санта-Клауса пролетела над Россией
Санта-Клаус отправился в очередное кругосветное путешествие

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019