Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть» по возможности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал президенту РФ Владимиру Путину хорошего Нового года и «немножко отдохнуть» по возможности. Об этом председатель правительства сказал в ходе встречи российского лидера с кабмином.

Медведев поблагодарил Путина от имени правительства за внимание к деятельности кабмина, за быстро принимаемые решения, которые глава государства принимает в необходимых ситуациях. «Ну и от имени правительства хотел бы вас пригласить попить чайку сейчас», — цитирует в среду, 25 декабря, премьер-министра «РИА Новости».

Ранее в среду Путин отметил на встрече с правительством по итогам года уникальную макроэкономическую базу для развития в России. Российский лидер поблагодарил министров за работу в уходящем году и отметил, что они «всегда на посту».