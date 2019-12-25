Лжесотрудник банка в Москве похитил у женщины свыше 1 млн рублей с карты

Мошенник в Москве похитил свыше 1 млн рублей с банковской карты женщины, представившись сотрудником банка. Об этом РИАМО 25 декабря рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию обратилась 44-летняя потерпевшая женщина-предприниматель. По ее словам, ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и попросил ввести в мобильное приложение PIN-коды с ее банковской карты. После этого он украл принадлежащие ей деньги в сумме 1,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

6 декабря сообщалось, что эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович дал рекомендации, как обезопасить себя от кражи денежных средств с банковской карты.