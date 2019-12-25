Возбуждено второе дело в отношении мэра Туапсе

Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении мэра Туапсе Владимира Зверева. Оно касается получения крупной взятки. Об этом 25 декабря сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

«Выявлен еще один эпизод преступной деятельности главы Туапсинского городского поселения <…> Возбуждено еще одно уголовное дело <…> Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, весной текущего года Зверев потребовал от местного бизнесмена взятку за предоставление земельного участка в аренду и «оказание дальнейшего покровительства», предприниматель на эти условия согласился.

«В результате чиновник получил от заявителя взятку в размере 1,6 млн рублей. Данные обстоятельства подтверждаются следственными действиями, а также материалами, предоставленными оперативными сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю», — отметили в ведомстве.

9 августа суд арестовал Зверева по делу о служебном подлоге и превышении должностных полномочий. По данным «РИА Новости», из-за махинаций мэра бюджет Туапсе недосчитался свыше 23 млн рублей. Тогда Зверева заключили в СИЗО, где он находится до сих пор.

По данным агентства, с поста мэра Зверева не увольняли. Судя по информации на сайте администрации, он всё еще числится главой города. Этот пост Зверев занял в феврале 2018 года.