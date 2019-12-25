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В Шереметьево задержали арктического волка

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В московском аэропорту Шереметьево в ходе пограничного контроля задержали арктического волка, ветеринарные документы на которого были оформлены с нарушениями. Об этом 25 декабря сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

По данным агентства, животное перевозили из Чехии. В ведомстве отметили, что в документах на хищника неверно были указаны идентификационные данные животного, а также фактический адрес назначения. Отправку зверя разрешили после того, как ветслужба подтвердила готовность принять животное на карантин и предоставить ветеринарный сертификат.

16 декабря сообщалось, что брянские таможенники на границе конфисковали 38 детенышей яванского макака, которых везли в ящиках без необходимых документов.

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