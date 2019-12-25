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Правительство увеличило премии за медали на международных соревнованиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правительство России увеличило размеры премий, выплачиваемых победителям и призерам международных и национальных спортивных соревнований. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано 25 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно распоряжению, премии за золотые медали по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта увеличены с 224 тыс. рублей до 358,4 тыс. рублей. За серебряные медали спортсмены получат 179,2 тыс. рублей. Премия за третье место составит 107,5 тыс. рублей вместо 67,2 тыс. рублей.

Также увеличены размеры премий, выплачиваемых спортсменам, которые заняли призовые места на чемпионатах России на время приостановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (IPC) и на время приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях в течение четырех лет. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия.

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