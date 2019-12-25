Прямой эфир

Лыжную гонку в Биробиджане перенесли на 29 декабря

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Биробиджане состоится массовая новогодняя лыжная гонка. По информации мэрии, забег начнется в полдень 29 декабря на карьере в поселке Августовском. Изначально гонка была запланирована на 28 декабря, однако суббота стала рабочей из-за того, что 31 декабря (вторник) сделали выходным днем.

«Кроме того, специалисты обследовали карьер в парке культуры и отдыха и пришли к выводу, что лед здесь недостаточно прочен, имеются проталины, соответственно, проводить какие-либо мероприятия на нем небезопасно», — пояснил мэр Биробиджана Александр Головатый. В гонке могут принять участие все желающие. Об этом пишет ИА ЕАОMedia.

Ранее врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн распорядился объявить 31 декабря выходным днем. Такое решение было принято по итогам голосования жителей области в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сезон зимних развлечений в парках Москвы стартует 22 ноября
Поплывшая лыжня: как российские биатлонисты провалили этап Кубка мира
Сюрпризы погоды во Франции помогли нашим конкурентам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019