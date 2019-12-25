Лыжную гонку в Биробиджане перенесли на 29 декабря

В Биробиджане состоится массовая новогодняя лыжная гонка. По информации мэрии, забег начнется в полдень 29 декабря на карьере в поселке Августовском. Изначально гонка была запланирована на 28 декабря, однако суббота стала рабочей из-за того, что 31 декабря (вторник) сделали выходным днем.

«Кроме того, специалисты обследовали карьер в парке культуры и отдыха и пришли к выводу, что лед здесь недостаточно прочен, имеются проталины, соответственно, проводить какие-либо мероприятия на нем небезопасно», — пояснил мэр Биробиджана Александр Головатый. В гонке могут принять участие все желающие. Об этом пишет ИА ЕАОMedia.

Ранее врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн распорядился объявить 31 декабря выходным днем. Такое решение было принято по итогам голосования жителей области в социальных сетях.