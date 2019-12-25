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Салюты в честь Нового года запустят в 20 парках Москвы

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Новогодние фейерверки в Москве запустят в 20 парках и еще на 20 площадках 1 января 2020 года. Об этом 25 декабря сообщается на сайте столичной мэрии.

В ведомстве уточнили, что на территории парковых зон прогремит около 50 тыс. залпов. Шоу стартует в 1:00 — к этому времени Новый год наступит на всей территории России, отмечает телеканал «360». Продлится праздничный салют пять минут, в течение которых небо озарят красные, синие, золотые, зеленые и серебряные огни.

Наиболее красочное шоу увидят посетители Таганского парка, где запустят 7,5 тыс. залпов, отмечает «Москва 24». Над ним в небе появятся целые цветочные букеты. Также салюты можно будет посмотреть в саду «Эрмитаж», саду имени Баумана, в усадьбе Воронцово, зоне отдыха «Красногвардейские пруды», в парке Горького и Бабушкинском парке, в парках Победы, «Сокольники». Кроме того, в центре города, других округах, а также в парках пройдут дискотеки, уличные спектакли, интерактивные программы на катках и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Праздновать там будут до 3:00 1 января.

Как напоминает сайт kp.ru, с 30 декабря по 8 января в Москве будет ограничена продажа алкоголя. Запрет будет действовать в местах народных гуляний и соседних с ними магазинах. В частности, горячительное нельзя будет купить около новогодних ярмарок, в парках и на пешеходных улицах.

17 декабря сообщалось, что для проведения праздничного новогоднего салюта подготовлено 30 точек запуска — 11 высотных и 19 парковых.

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